Holzdiebstahl in Berlin nimmt zu

ARCHIV - Kammergetrocknetes Buchen-Brennholz in einem Unterstand. Julian Stratenschulte/dpa

Berlin -Holz wird bei Dieben immer begehrter. Die Berliner Polizei hat in diesem Jahr bis Mitte November bereits 41 Fälle von Holzdiebstahl registriert. Im Vorjahreszeitraum waren es nach Angaben einer Sprecherin 34 Fälle und 2020 wurden 32 Fälle angezeigt. Gestohlen wird scheinbar überall: auf Baustellen, in Baumärkten, aus Wohnhäusern, Wäldern, Parks, aber auch in Lebensmittelgeschäften. Auch in einer Kita und auf einem Friedhof wurde bereits Holz gestohlen.