Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. In Kreuzberg wurden zwei Frauen attackiert. Christoph Soeder/dpa

Ein lesbisches Pärchen ist am Donnerstagabend in Berlin-Kreuzberg von einer Männergruppe verfolgt und geschlagen worden. Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilt, sollen die zwei Frauen gegen 19.30 Uhr die Reichenberger Straße entlanggegangen sein, als sie aus einer vierköpfigen Männergruppe heraus zunächst homophob beleidigt wurden. Die Situation eskalierte.

Zwei der Männer seien anschließend auf die 27 und 31 Jahre alten Frauen losgegangen. Dabei brachten sie die Frauen laut Polizeiangaben zu Boden und schlugen und traten auf sie ein. Die vier Männer flüchteten. Die 27-Jährige erlitt eine Verletzung im Gesicht und kam gemeinsam mit der 31-Jährigen, die über Schmerzen an einem Arm und am Kopf klagte, zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.