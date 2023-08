In Berlin-Mitte sind am Freitagabend zwei Jugendliche von einer Gruppe homophob beleidigt und mit Feuerwerkskörpern angegriffen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich eine 15-Jährige und ein 18-Jähriger gegen 18.50 Uhr in der Schillingstraße aufgehalten haben, als die Gruppe sie homophob beleidigt und gedroht haben soll. Die beiden sollen daraufhin in die Holzmarktstraße gelaufen sein, um einer Auseinandersetzung zu entgehen. Die Gruppe soll die beiden verfolgt und sie plötzlich mit Feuerwerkskörpern beworfen haben.

Der 18-Jährige wurde nach Angaben der Polizei zudem mit einem Faustschlag attackiert, dem er jedoch ausweichen konnte. Als die 15-Jährige und der 18-Jährige in einem Wohnhaus Schutz suchten, flüchtete die Gruppe und blieb zunächst unerkannt. Die beiden blieben unverletzt.