Polizisten haben in der Nacht zum Freitag einen Jugendlichen und zwei Heranwachsende in Berlin-Friedrichshain festgenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, stehen die drei im Verdacht, in der Sonntagstraße/Lenbachstraße zwei Beamte homophob beleidigt und angegriffen zu haben.

Die Zivilbeamten außer Dienst liefen gegen 23.50 Uhr an der Sonntagstraße entlang, als sie unvermittelt aus einer etwa achtköpfigen Gruppe heraus mit einer leeren Getränkeverpackung beworfen wurden. Die Männer stellten die Heranwachsenden und den 17-Jährigen zur Rede und teilten ihnen mit, dass sie Polizisten sind. Daraufhin wurde ihnen aus der Gruppe heraus mehrfach ins Gesicht gespuckt und dabei homophob beleidigt.

Homophober Angriff auf Berliner Polizisten: Staatsschutz ermittelt

Anschließend wurde ein Stein auf die Polizisten geworfen, der sie allerdings verfehlte. Danach ergriff die Gruppe die Flucht. Hinzugerufene Polizisten konnten drei der Tatverdächtigen nach einer Verfolgungsjagd, bei der sich eine Polizistin einen Arm brach, vorläufig festnehmen. Die Angreifer kamen zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Im Anschluss wurden die beiden 18-Jährigen auf freien Fuß entlassen und der 17-Jährige nach Hause gebracht.

Die verletzte Polizistin musste ihren Dienst beenden und suchte später einen Arzt auf. Die Ermittlungen wegen homophober Beleidigung, Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung übernahm der Polizeiliche Staatsschutz.