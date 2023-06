Honduras: Mindestens 41 Tote nach Banden-Kämpfen in Frauengefängnis

Bei Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Banden in einem Frauengefängnis wurden mehrere Zellen in Brand gesteckt. Es fielen Schüsse.

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr steht vor der nationalen Haftanstalt in Támara.

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr steht vor der nationalen Haftanstalt in Támara. Orlando Sierra/AFP

Bei einem Feuer in einem Frauengefängnis in Honduras sind mehrere Häftlinge ums Leben gekommen. Das berichtete die Feuerwehr des zentralamerikanischen Landes. In einigen Medien war von mindestens 41 Toten die Rede.

25 der Opfer sollen demnach verbrannt und 16 von ihnen erschossen worden sein. Das geht aus einem Bericht der Zeitung La Prensa hervor. Die nationale Haftanstalt in Támara liegt rund 35 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Tegucigalpa.

Bueno, acción y reacción mano dura ahora en la cárcel femenina de Támara

No vamos a tolerar actos vandalicos ni tampoco irregularidades en esta cárcel

Se autoriza intervención inmediata con acompañamiento de bomberos, @PoliciaHonduras y militares, se declara emergencia pic.twitter.com/j7fAIKEijV — Dra.Semma Julissa Villanueva B. (@villanuevasemma) June 20, 2023

Kämpfe zwischen rivalisierenden Banden

Mehrere Leichen seien mit dem bloßen Auge zu sehen, sagte ein Feuerwehrmann der Zeitung El Heraldo. Medienberichten zufolge kam es zu dem Brand nach Kämpfen zwischen den rivalisierenden Jugendbanden Pandilla 18 und Mara Salvatrucha. Eine der Gruppen soll ihre Rivalinnen eingesperrt und die Zellen, in denen sie sich befanden, in Brand gesetzt haben.

Mindestens sieben Frauen seien zudem verletzt in Krankenhäuser gebracht worden, berichtete der Fernsehsender. Bei den Kämpfen sollen auch Hiebwaffen eingesetzt worden sein. Angehörige versammelten sich verzweifelt vor dem Gefängnis und warteten auf Informationen.

Feuer in Frauengefängnis: Honduras ruft Notstand aus

Hinter dem Vorfall stecke das organisierte Verbrechen, sagte die Vizeministerin für Sicherheit, Julissa Villanueva. Sie rief über ihren Twitter-Account zeitweise den Notstand aus.

In den vergangenen Wochen war es in mehreren Gefängnissen in Honduras zu Gewalttaten gekommen. Die Regierung der linksgerichteten Präsidentin Xiomara Castro hatte zuletzt eine Sonderkommission zur Bewältigung der Krise im Strafvollzugsysten ernannt.