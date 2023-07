Zwei Männer sollen nachts in ein Hotel in Friedrichshain eingebrochen sein und die schlafenden Gäste bestohlen haben. Am Nollendorfplatz gingen sie der Polizei ins Netz.

In einem Hotel am Nollendorfplatz wurden am Dienstag zwei Männer festgenommen, die am Vorabend in ein Hotel in Friedrichshain eingebrochen sein sollen. Lem/imago