Salzburg - Die Kutsche aus den legendären „Sissi“-Filmen mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm ist jetzt für 106.505 Euro versteigert worden. Wie das Auktionshaus Dorotheum am Freitag mitteilte, hat die Errichtungsgesellschaft eines in Bad Ischl geplanten Hotels den Zuschlag für die Requisite erhalten.

Der um 1900 gebaute Landauer mit schwarz-brauner Lackierung und eisenbeschlagenen Eschenholz-Sprossenrädern war zuvor im Besitz der Privatsammlung Schloss Fuschl in Österreich. Das Schloss gehörte zu den Drehorten der „Sissi“-Filme aus den 1950er Jahren, es sollte das Schloss Possenhofen – Sissis tatsächliche Heimat – darstellen. Das Hotel hofft mit dem Stück Filmgeschichte auch auf entsprechende Einträge in Reiseführern. In Bad Ischl verbrachte der echte Kaiser Franz Joseph I., Ehemann von Elisabeth (genannt Sisi oder Sissi), seine Sommerurlaube.