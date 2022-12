Hotelbrand in Kambodscha: Zahl der Toten steigt – noch viele Vermisste Mehr als 100 Menschen wurden bei dem Inferno verletzt. Es gibt mindestens 24 Todesopfer. Es werden wohl noch mehr, denn noch immer werden dutzende Menschen vermisst. dpa

Kambodschanische und thailändische Rettungsexperten im Einsatz. AP/Heng Sinith

Phnom Penh -Die Zahl der Toten bei dem verheerenden Feuer in einem Kasino-Hotel in Kambodscha ist auf mindestens 24 gestiegen. Die Einsatzkräfte hätten am Freitag in Hotelzimmern weitere Leichen entdeckt, berichtete der US-Sender CNN. Dutzende weitere Menschen würden noch vermisst, sagte ein Sprecher der Provinz Banteay Meanchey.