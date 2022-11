US-Rapper Takeoff im Alter von 28 Jahren erschossen

Takeoff sei in ein Streit verwickelt gewesen, der am Ende eskalierte. Zwei weitere Menschen wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Der US-amerikanische Rapper Takeoff ist in Houston erschossen worden.

Der bekannte US-Rapper Takeoff ist einem Medienbericht zufolge erschossen worden. Das 28-jährige Mitglied des Rap-Trios Migos sei in der Nacht zum Dienstag kurz nach 2.30 Uhr in einem Bowling-Club der texanischen Großstadt Houston niedergeschossen worden, berichtete das Promi-Portal TMZ. Um diese Zeit wurde auch die Polizei alarmiert, dass ein Mann angeschossen sei.

Der Musiker mit dem bürgerlichen Namen Kirshnik Khari Ball sei mit seinem Bandkollegen und Onkel Quavo unterwegs gewesen, als ein Streit ausgebrochen sei. Jemand habe daraufhin das Feuer eröffnet. Der Rapper soll in den oder am Kopf getroffen worden sein, noch am Tatort wurde er für tot erklärt. Quavo blieb unverletzt.

Zwei weitere Menschen wurden verletzt

Die Polizei von Houston bestätigte zwar, dass in der Nacht ein Mensch erschossen wurde, machte zunächst aber keine Angaben zur Identität des Opfers. Laut TMZ wurden zwei weitere Menschen verletzt, die ins Krankenhaus gebracht wurden. Noch ist unklar, wie ihr Zustand ist.

Migos ist unter anderem für den Hit „Versace“ aus dem Jahr 2013 bekannt. 2008 kamen Takeoff, Quavo und Offset in Georgia als Gruppe zusammen und wurden zu Multi-Platin-Hitmachern. 2013 veröffentlichten sie ihren ersten großen Hit „Versace“. Mit „Bad and Boujee“ erreichten sie 2016 den ersten Platz der Billboard-Charts.