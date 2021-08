Berlin - Studenten der Humboldt-Universität Berlin sorgen mit einer umstrittenen Stellenausschreibung aktuell im Netz für viel Wirbel. Der sogenannte Referent_innenrat, die Selbstverwaltung der Studenten, sucht eine Studentische Hilfskraft für die Antidiskriminierungsberatung. Der gesuchte studentische Mitarbeiter soll sich um Opfer von rassistischer Diskriminierung an der Humboldt-Uni kümmern.

Erstens klingen einige Formulierungen in der Gender- und Antidiskriminierungssprache der Stellenausschreibung umständlich („disableisierten Personen“, gemeint sind Menschen mit Behinderung). Zweitens ist nicht jeder Bewerber erwünscht. Konkret heißt es in der Stellenausschreibung, die noch im Netz verfügbar ist: „In der Beratungsarbeit hat sich gezeigt, dass dies am besten gelingt, wenn der_die Berater_in Schwarz oder als Person of Color positioniert ist. Wir bitten daher weiße Menschen, von einer Bewerbung für diese Beratungsstelle abzusehen.“

Diskriminierung: HU Berlin will den Vorgang prüfen

Werden hier weiße Bewerber, die gerne Sozialarbeit neben dem Studium leisten wollen, selbst Opfer von Ausgrenzung, weil sie weiß sind? Kann nur ein farbiger Mensch wissen, wie sich rassistische Diskriminierung anfühlt? Das Thema ist umstritten, aber können nicht auch Menschen, die nichtschwarz sind, Opfer von rassistischer Diskriminierung werden?

Anti-Weißer Rassismus an der HU Berlin pic.twitter.com/8slWhACkia — Safka Klarname 🇩🇪 💙 (@Safka111) August 26, 2021

Auf Twitter jedenfalls ist die Aufregung groß. Ein User schreibt: „Man stelle sich eine Stellenausschreibung vor, in der steht „Man bittet Schwarze von einer Bewerbung abzusehen.“

Die Berliner CDU fordert, die Angelegenheit schnell zu klären. Der forschungspolitische Sprecher, Adrian Grasse, sagt: „Die Präsidentin der Humboldt-Universität (HU) und Wissenschaftssenator Müller müssen unverzüglich dafür sorgen, dass die skandalöse Stellenausschreibung der Studentischen Antidiskriminierungsberatung aus dem Netz genommen wird. Die darin aufgeführten Bedingungen, nach denen sich Menschen mit weißer Hautfarbe nicht bewerben sollen, sind gesetzeswidrig und in krasser Weise diskriminierend. Rassismus darf nicht mit Rassismus bekämpft werden.“

Die Universität will den Vorgang jetzt prüfen. Die Berliner Zeitung hat den Referent_innenrat der HU um eine Stellungnahme gebeten. Eine Antwort steht noch aus.