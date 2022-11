Hugh Grant erinnert sich ungern an eine Tanzszene Der Weihnachtsklassiker „Tatsächlich... Liebe“ feiert Jubiläum. Eine spezielle Szene liegt Hugh Grant heute noch schwer im Magen. dpa

London -Der britische Schauspieler Hugh Grant erinnert sich nur ungern an seine Tanzszene in der Downing Street in dem vor rund 20 Jahren erschienenen Weihnachtsklassiker „Tatsächlich... Liebe“.