Hugh Jackman: Australien wird „unvermeidlich“ zur Republik Der 54-Jährige ist sich sicher, dass sich Australien, wo er geboren wurde, eines Tages von der britischen Krone lösen wird. Hegt er Groll gegen Charles III.? dpa

ARCHIV - Hugh Jackman, Schauspieler aus Australien, ist überzeugt, dass sein Heimatland bald eine Republik wird. Charles Sykes/Invision/AP/dpa

London -Hollywood-Star Hugh Jackman rechnet fest mit einer Loslösung Australiens von der britischen Krone. „Ich glaube, dass Australien irgendwann eine Republik wird“, sagte Jackman in einem Interview der BBC. „Das fühlt sich nur natürlich an.“ Der in den USA lebende 54-Jährige („Deadpool 3“, „Greatest Showman“) wurde in Sydney geboren und hat nach eigenen Angaben sowohl die australische als auch die britische Staatsbürgerschaft.