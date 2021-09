Berlin-Mitte - Wegen eines Feueralarms wurde am Montag kurz nach 12 Uhr das Humboldt-Forum evakuiert. Die Besucher der Ausstellungen wurden teils über Notausgänge ins Freie geleitet. Hunderte Menschen sammelten sich in den Innenhöfen und den Außenbereichen. Panik brach nicht aus. Eine genaue Ursache wurde noch nicht mitgeteilt. In allen Bereichen fiel der Strom aus und die Notstromanlage sprang an. im Westflügel heulte auch 30 Miuten nach dem ersten Alarm noch die Alarmanlage. Rauch war nicht zu sehen, auch Brandgeruch lag nicht in der Luft.

Per Megaphon informierte Ute Behrwald, Leiterin des Besucherservices, gegen 12.45 Uhr die im Schlüterhof stehenden Besucher. Sie teilte mit, dass alle Besucher, die an der Garderobe oder in Gepäckschließfächern abgegeben hatten, ihre Sachen abholen könnten. Alle anderen wurden informiert, dass das Gebäude bis auf Weiteres geschlossen sei, Zeitfenstertickets verören ihre Gültigkeit. Zunächst war die Rede davon, man hoffe, das Problem bis 14 Uhr behoben zu haben.

In den ersten Momenten nach dem womöglich von einem Kurzschluss verursachten Stromausfall, herrschte bei den Besucherbetreuern noch einige Usicherheit, wie zu reagieren sei. Es war zu erfahren, dass für nächste Woche eine Übung für Notfälle vorgesehen sei.

