Hund und Anwohner ertappen Autodiebe in Dahme-Spreewald

Zeuthen -Ein Hund hat in Zeuthen (Dahme-Spreewald) durch sein Bellen einen Autodieb in die Flucht geschlagen. Nach Polizeiangaben wurde der Besitzer des Tieres bei einem Spaziergang am frühen Dienstagmorgen auf einen Transporter aufmerksam, der in der Gemeinde ohne Licht unterwegs war. Als der Hund anschlug, stoppte der Fahrer und flüchtete zu Fuß. Der Transporter blieb mit laufendem Motor stehen. Das Auto war zuvor im Landkreis Oder-Spree als gestohlen gemeldet worden, wie die Polizei weiter mitteilte. Bei der Suche nach dem unbekannten Dieb wurde auch ein Fährtenspürhund eingesetzt - zunächst ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauerten an.

Auch in Schulzendorf (Dahme-Spreewald) wurden Autodiebe am frühen Dienstagmorgen aufgeschreckt, als Anwohner sie bemerkten. Ersten Zeugenaussagen zufolge waren vier unbekannte Männer dabei beobachtet worden, wie sie an den Zäunen und auf einem Wohngrundstück entlangliefen und mit elektronischen Hilfsmitteln versuchten, Autos zu stehlen. Als die Kriminellen bemerkten, dass man sie entdeckt hatte, flüchteten sie. Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zum Erfolg.