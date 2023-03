Hundeangriffe in England und Wales um ein Drittel gestiegen Fast 22.000 Attacken durch außer Kontrolle geratene Hunde wurden im Königreich 2022 registriert - vier Jahre zuvor waren es noch 16.000. Beim Anstieg könnte ... dpa

ARCHIV - Innerhalb von vier Jahren stieg die Hundepopulation im Vereinigten Königreich um 15 Prozent - nicht immer ist das Zusammenleben von Mensch und Tier friedlich. (Im Bild: eine American Staffordshire-Hündin) a Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

London -Die Zahl der Hundeangriffe in England und Wales ist in den vergangenen fünf Jahren um gut ein Drittel gestiegen. 2022 habe die Polizei fast 22.000 Fälle aufgenommen, in denen außer Kontrolle geratene Hunde Verletzungen verursachten, berichtet die BBC. 2018 seien es 16.000 Anzeigen gewesen.