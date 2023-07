Mehrere Hundeattacken in Brandenburg: Frau und Mann zum Teil schwer verletzt

In Brandenburg haben Hunde in zwei Fällen Menschen angegriffen. Eine Radfahrerin ist im Spreewaldort Burg durch Bisse schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr die 61-Jährige am Montag an einem Grundstück mit einem offen stehenden Hoftor vorbei, aus dem drei Labrador-Terrier-Mischlinge kamen, die die Frau angriffen.

Ein Rettungshubschrauber brachte sie mit mehreren schweren Bissverletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung. Dazu sicherte sie Spuren. Das Ordnungsamt beschlagnahmte zudem einen Rüden, der nach ersten Aussagen ein Bullterrier sein soll. Die Haltung dieser Rasse ist in Brandenburg verboten, soweit keine Erlaubnis vorliegt.

Perleberg: Hund erschreckt sich und beißt Mann in den Oberschenkel

In Perleberg (Landkreis Prignitz) hat ein Schäferhund einen 53-Jährigen in den Oberschenkel gebissen. Der Hund wurde am Montagmittag von seinem Hundehalter ausgeführt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als ein Mann um eine Hausecke kam, erschrak sich das Tier nach Angaben des Hundehalters und des Angegriffenen so stark, dass es zubiss.

Der 53-Jährige kam in ein Krankenhaus. Der 43 Jahre alte Hundehalter erhielt eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Vorfall werde dem zuständigen Ordnungsamt gemeldet, sagte eine Polizeisprecherin.