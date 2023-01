Hunderte BSR-Leute reinigen Straßen am Neujahrsmorgen

Berlin -Gegen Böllermüll und sonstigen Unrat aus der Silvesternacht hat die Berliner Stadtreinigung (BSR) am Neujahrsmorgen Hunderte Mitarbeiter auf die Straße geschickt. Zuerst wurde ab 02.00 Uhr die Strecke für den Neujahrslauf Unter den Linden gereinigt. Weitere Schwerpunkte waren der Hermannplatz und der Kurfürstendamm. Insgesamt waren 500 Beschäftigte und 180 Reinigungsfahrzeuge im Einsatz, wie BSR-Sprecher Sebastian Harnisch sagte.

Wie viel Abfall eingesammelt wurde, will die BSR am Montag mitteilen. Sie rechnet damit, dass die Menge wieder etwa so groß sein wird wie vor der Corona-Pandemie. In den vergangenen beiden Jahren gab es wegen Beschränkungen für Feuerwerk deutlich weniger Müll und weniger Einsatzkräfte. Ab dem 2. Januar räumt die BSR den Silvestermüll nach und nach bei der regulären Straßenreinigung im ganzen Stadtgebiet weg.