Hunderte tote Kaspische Robben in Russland gefunden Die Ursache für den Tod der geschützten Tiere? Sie ist noch nicht geklärt. Die Art ist vom Aussterben bedroht. Öllecks, Wilderei und Überfischung setzen den ... dpa

SCREENSHOT - Zwei tote Robben liegen am Strand des Kaspischen Meers in Dagestan. sion/AP/dpa Uncredited/RU-RTR Russian Televi

Machatschkala (dpa) – -Hunderte tote Robben sind am Kaspischen Meer in der russischen Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus an Land gespült worden. Die russischen Behörden informierten am Samstag über den Fund von 650 bis 700 Tierkadavern in der Hauptstadt Machatschkala und veröffentlichten Videos dazu. Die Ursache für den Tod der geschützten Tiere war zunächst unklar. Die Untersuchungen liefen, hieß es.