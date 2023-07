„Hungersekte“ in Kenia treibt über 400 Menschen in den Tod – wie kann das sein?

Die Zahl der Opfer einer „Hungersekte“ in Kenias Küstenregion Malindi ist auf mindestens 425 Menschen gestiegen. Das teilten die Behörden am Mittwoch mit. Nach ihren Angaben soll die Suche nach weiteren Opfern fortgesetzt werden.

Wie die kenianische Zeitung Daily Nation am Wochenende berichtete, waren neue Gräber entdeckt worden, in denen Leichen offenbar erst kürzlich verscharrt worden waren. Bereits vor gut drei Monaten wurde bekannt, dass der örtliche Sektenführer Paul Mackenzie in dem Waldgebiet Shakahola seine Anhänger isoliert und aufgefordert haben soll, sich zu Tode zu hungern. Dadurch sollten die Gläubigen Jesus nahekommen.

Lediglich 95 Menschen konnten von den Einsatzkräften lebend aus dem Wald gerettet werden. Noch immer werden viele Menschen vermisst. Die Behörden durchkämmen den Wald nach weiteren Gräbern. Der Sektenführer sitzt seit Mitte April im Gefängnis. Ihm wird „Terrorismus“ vorgeworfen.

In den tiefgläubigen Ländern Ostafrikas gibt es immer wieder Berichte über Sektenführer, die ihre Anhänger mit Heilsversprechen in Abhängigkeit bringen. Einen der schwersten Massenmorde verübte die Sekte „Bewegung für die Wiedereinsetzung der Zehn Gebote Gottes“ in Uganda vor 23 Jahren. Dort töteten die Sektenführer mehr als 700 Menschen, nachdem ein angekündigtes Ende der Welt nicht eingetreten war und Anhänger zur Polizei gehen wollten.

Wie manipulieren Sekten die Menschen?

Sektenstrukturen weisen laut Forschern mehrere Merkmale auf, die zur Manipulation der Mitglieder dienen. Wie das wissenschaftliche Magazin Spektrum exemplarisch berichtet, werden sozialpsychologische Tricks bei der Gehirnwäsche angewandt. Nennenswert ist dabei das sogenannte „Lovebombing“, das neue Mitglieder ködern kann und gleichzeitig Vertrautheit, Nähe und Geborgenheit vorgaukelt. Oft sind Betroffene zudem auf einer Art Sinnsuche oder befinden sich in einer Krise, heißt es auf der Webseite Wissen.de. Laut den Angaben werden sie im Verlauf immer weiter manipuliert. Ziel sei es dabei, die Willensfreiheit zu mindern und die permanente Kontrolle der Mitglieder zu gewinnen. Ist dies geschehen, ist die Abschottung nach außen bereits vorangeschritten – Gegenwehr wird selten.

Laut dem deutschen Psychologen Kurt Lewin sind mehrere Phasen entscheidend. Im Detail handelt es sich laut seinen Erkenntnissen um das sogenannte„Unfreezing“, „Moving“ und „Refreezing“. Dabei wird das Wertesystem des Betroffenen verweichlicht, beziehungsweise aufgetaut (Unfreezing). Ist dies vonstattengegangen, werden von Sektenführen meist neue Werte eingepflanzt (Moving). Anschließend werden die neu erlernten Werte wieder eingefroren (Refreezing). Ein ganz neues Denk- und Handlungsmuster entsteht.