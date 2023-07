Illegaler Waffenbesitz und Steuerbetrug: Hunter Biden muss vor Gericht

Der Sohn von US-Präsident Joe Biden muss wegen Vorwürfen des Steuerbetrugs und des illegalen Waffenbesitzes am Mittwoch vor einem Bundesgericht in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware erscheinen. Nach einem fünfjährigen Ermittlungsverfahren gegen Hunter Biden hatte sich der Präsidentensohn vergangene Woche im Zuge einer Vereinbarung mit der Bundesstaatsanwaltschaft schuldig bekannt.

Der 53-jährige Sohn von Joe Biden hatte am vergangenen Dienstag gestanden, in den Jahren 2017 und 2018 keine Bundeseinkommenssteuer gezahlt zu haben. Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass es sich um eine Summe von umgerechnet etwa 180.000 Euro handelte. In einem separaten Fall gab Biden zu, kurzzeitig einen Revolver besessen zu haben, obwohl ihm dies als früherem Drogenabhängigen verboten war.

Hunter Biden: Prozess könnte Demokraten im Wahlkampf schaden

Durch den nun mit der Staatsanwaltschaft geschlossenen Deal soll ein Gerichtsprozess verhindert werden. Damit dürfte der 53-Jährige vermutlich auch eine Gefängnisstrafe umgehen. Ein Richter muss die Einigung aber noch absegnen. Die jahrelangen Ermittlungen gegen Biden sind indes längst zum Politikum geworden. Die Republikanische Partei kritisierte die Vereinbarung scharf und warf Bidens Vater im Weißen Haus politische Einflussnahme vor.

Zugleich nutzen republikanische Kräfte die Anklagepunkte gegen Biden immer wieder, um eine vermeintliche Verwicklung des Präsidentensohns in verschiedene internationale Verschwörungen zu behaupten. Beobachter vermuten, dass der Prozess um Biden auch im Rennen um die US-Präsidentschaft erneut eine große öffentliche Rolle spielen wird. Bei den kommenden Wahlen im November 2024 kämpft der amtierende Präsident Joe Biden um die Wiederwahl.