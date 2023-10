Hurrikan im Urlaubsort Acapulco: Mindestens 27 Tote

Beim Durchzug des Hurrikans „Otis“ sind in dem mexikanischen Badeort Acapulco mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen würden vermisst, sagte die Sekretärin für Sicherheit, Rosa Icela Rodríguez, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz der Präsidentschaft.



„Otis“ war als extrem gefährlicher Hurrikan der Kategorie fünf und mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 Stundenkilometern an der mexikanischen Pazifikküste auf Land getroffen. Dort schwäche sich der Wirbelsturm dann rasch auf die Kategorie eins ab.

Besonders im populären Badeort Acapulco im Bundesstaat Guerrero richtete „Otis“ jedoch Verwüstungen an. In Onlinediensten veröffentlichte Videos zeigten beschädigte Gebäude, zerbrochene Fenster und Urlauber, die sich in ihren Hotelzimmern verschanzten oder in Badezimmern Schutz vor dem Sturm suchten.