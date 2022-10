Hurrikan „Roslyn“ trifft auf Mexiko - Zwei Tote Mit Windgeschwindigkeiten von fast 200 Kilometern pro Stunde zog der Hurrikan durch Mexiko. Zwei Menschen sind bei den Unwettern ums Leben gekommen. dpa

ARCHIV - Ein Hurrikan kann viel Zerstörung hinterlassen, wie hier Hurrikan «Rick» 2021 in Infiernillo. Armando Solis/AP/dpa

Manzanillo -Zwei Menschen sind in Folge von Hurrikan „Roslyn“ im mexikanischen Bundesstaat Nayarit ums Leben gekommen. Ein Mann und eine Frau seien in unterschiedlichen Ortschaften von herabstürzenden Teilen erschlagen worden, sagte der Zivilschutz-Chef des Bundesstaats, Héctor Núñez, dem Sender Foro TV am Sonntagabend (Ortszeit).