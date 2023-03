Hype um Trick beim Haarewaschen: Das steckt hinter der CWC-Methode

Auf TikTok, Instagram und entsprechenden Beauty-Portalen sorgt derzeit eine neue Methode beim Haarewaschen für Aufsehen. Expertinnen und Experten loben die Vorgehensweise als günstige Alternative zu teuren Pflegeprodukten bei trockenen Haarspitzen. Der Trick ist in den sozialen Netzwerken inzwischen als CWC-Methode bekannt. Was steckt dahinter und was bringt der Beauty-Hack wirklich?

„Die CWC-Methode ist eine Technik, bei der die Spitzen beim täglichen Haarewaschen vor Austrocknung geschützt werden“, erklärt Friseurmeister und Influencer Dejan Garz in seinen Instagram- und Tiktok-Videos. „Menschen, die täglich waschen, sollten diese Methode unbedingt anwenden, um die Spitzen zu schonen“, so Garz.

Das „C“ steht dabei für „Conditioner“ (auf Deutsch: Spülung), das „W“ für „Waschen“ – und das zweite „C“ erneut für „Conditioner“.

Haare vor Austrockung schützen: So funktioniert die CWC-Methode

Beim Haarewaschen raten die CWC-Befürworter gemäß der angepriesenen Methode dazu, zunächst Conditioner in die nassen Haare einzumassieren. Erst anschließend solle man Shampoo hinzufügen und beides danach mit Wasser ausspülen. Sind die Haare von der Lösung befreit, müsse gemäß der CWC-Methode erneut das Haar mit Conditioner bearbeitet werden. Nach 30 Sekunden dürfe das Pflegemittel wieder ausgewaschen werden. Und was genau ist das Resultat?

Auf TikTok preist der Friseur Garz das geschmeidige Gefühl der Haare nach der CWC-Anwendung an. Auf dem Portal GoFeminin heißt es zudem, dass stumpfe Haare nach nur einer Anwendung wieder glänzender aussehen. „Mit der CWC-Methode hast du nie wieder Spliss“, titelt die Frauenzeitschrift Jolie. Auch Nutzerinnen sind begeistert. „Guckt euch meine Haare an, das mache ich jetzt immer so!“, schreibt eine Userin auf TikTok.

Die Methode ist laut Garz für jeden Haartyp geeignet – egal ob blondiert, lockig, fein oder dick. „Jedes Haar freut sich“, ist der Friseurmeister überzeugt. Noch dazu sei der Trick günstig – da ohnehin die meisten Menschen eine Spülung zuhause hätten.