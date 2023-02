„I'm back, Baby“: Schwarzenegger gibt Serienstart bekannt Bodybuilder, Schauspieler, Politiker - Arnold Schwarzenegger hat schon jetzt ein bewegtes Leben hinter sich. Mit 75 Jahren wagt sich der Österreicher in die ... dpa

ARCHIV - Arnold Schwarzenegger, Schauspieler und ehemaliger Gouverneur von Kalifornien, ist bald in seiner ersten Serien-Hauptrolle zu sehen. Sven Hoppe/dpa

Los Angeles -Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (75) ist ab Ende Mai in seiner ersten Serien-Hauptrolle zu sehen. „I'm back, Baby“, sagt der Action-Star in einem kurzen Videoteaser für die Spionage-Serie „FUBAR“, die der Streamingdienst Netflix am Montag (Ortszeit) ins Netz stellte. Schwarzenegger und Monica Barbaro (32, „Top Gun: Maverick“) spielen Vater und Tochter, die zufällig herausfinden, dass sie beide heimlich als CIA-Agenten tätig sind. Trotz der Lügen und Geheimnisse müssen sie am Ende zusammenarbeiten.