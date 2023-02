Iran: Atomaufsicht bestätigt Spuren von fast waffenfähigem Uran

Die Behörde die IAEA hat den Fund von Partikeln mit einem hohen Reinheitsgrad bestätigt. Das Uran wurde bei einer Inspektion in einer Atomanlage entdeckt.

Schon vergangene Woche berichteten Medien, dass IAEA-Inspekteure in Iran auf rund 84 Prozent angereichertes Uran gefunden haben.

Schon vergangene Woche berichteten Medien, dass IAEA-Inspekteure in Iran auf rund 84 Prozent angereichertes Uran gefunden haben. Florian Schroetter/AP/dpa

Der Iran hat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zufolge inzwischen 18 Mal soviel angereichertes Uran wie im internationalen Atomabkommen von 2015 vereinbart. Laut einem vertraulichen IAEA-Bericht, der am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP vorlag, beläuft sich die Menge an angereichertem Uran inzwischen auf insgesamt 3,76 Tonnen und somit um ein Vielfaches über der 2015 vereinbarten Höchstmenge von 202,8 Kilogramm.

Das Papier bestätigt zudem einen Medienbericht, demzufolge IAEA-Inspektoren in einer iranischen Atomanlage Uranpartikel mit einem fast für die Herstellung einer Atombombe ausreichenden Reinheitsgrad gefunden haben. Demnach fanden IAEA-Inspektoren bei der Untersuchung von Proben, die am 22. Januar in Fordo entnommen wurden, hochangereicherte Uranpartikel „mit einem U-235-Gehalt von bis zu 83,7 Prozent“. Für die Herstellung von Atomwaffen ist ein U-235-Gehalt von 90 Prozent erforderlich.

Massive Uran-Zuwächse seit November

Die IAEA und der Iran sind allerdings noch im Austausch darüber, woher diese Partikeln stammen. Der Iran bestreitet eine Anreicherung jenseits von 60 Prozent und beruft sich seinerseits auf „ungewollte Schwankungen“ während des Anreicherungsprozesses. Im derzeit auf Eis liegenden Atomabkommen mit dem Iran war 2015 für die Urananreicherung ein Schwellenwert von 3,67 Prozent vereinbart worden.

Dem AFP vorliegenden IAEA-Bericht zufolge wächst die Menge an hochangereichertem Uran im Iran unterdessen immer weiter. Auf 20 Prozent angereichertes Uran besitzt Teheran demnach inzwischen in einer Menge von 434,7 Kilogramm, im vergangenen November waren es dem Bericht zufolge lediglich 386,4 Kilogramm gewesen.

Die IAEA hat zudem wiederholt darauf hingewiesen, dass sie nicht mehr in der Lage sei, das iranische Atomprogramm vollständig zu überwachen. Im Februar 2021 hatte Teheran damit begonnen, den Zugang für die Inspektoren zu beschränken.