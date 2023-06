Von Berlin nach Zürich: ICE bleibt auf Brücke liegen – Fahrgäste kollabieren

Etwa 800 Menschen strandeten am Sonntag südlich von Halle. Dann fiel die Klimaanlage aus. Der Zug musste auf offener Strecke evakuiert werden.

Ein ICE wird evakuiert: Die Fahrgäste müssen in einen anderen Zug umsteigen. Larissa Frey/dpa

Halle (Saale) -Ein liegen gebliebener ICE mit 800 Fahrgästen ist in der Nähe von Halle (Saale) evakuiert worden. Der Schnellzug auf dem Weg von Berlin nach Zürich sei am Nachmittag wegen einer technischen Störung stehen geblieben, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Abend.

Überfüllter ICE von Berlin nach Zürich havariert hinter Leipzig. Zug steht ohne Strom auf einer Brücke. Als die ersten in der feuchten Hitze kollabieren, werden wenigstens die Türen geöffnet. Raus darf niemand, alle Soldaten an Bord sichern die Türen. @DB_Bahn #ice79 pic.twitter.com/fKwqfIJQC5 — Sabine Kinkartz (@SGCKi) June 25, 2023

Demnach konnte der Zug bei sommerlichen Temperaturen kurz weiterfahren, bevor er auf der Saale-Elster-Talbrücke südlich von Halle erneut stoppte. Vor Ort kümmerte sich den Angaben zufolge das Notfallmanagement der Deutschen Bahn um die Evakuierung und die Reisenden. Die Fahrgäste seien auf offener Strecke in einen anderen Zug umgestiegen und würden zu einem nahe gelegenen Bahnhof gebracht.

Da der Strom im Zug zwischenzeitlich ausgefallen sei, habe auch die Klimaanlage für rund zwei Stunden nicht funktioniert, sagte die Bahnsprecherin. Es seien Menschen kollabiert, berichten Zeugen. Soldaten hätten die Türen bewacht, damit niemand auf die Gleise läuft. Nach Angaben der Deutschen Bahn hätten zufällig im Zug anwesende Polizisten und Bundeswehrsoldaten das Bahnpersonal bei der Versorgung der Fahrgäste unterstützt. Der Sprecherin zufolge kam es zu keinen weiteren betrieblichen Störungen.