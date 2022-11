ICE rauscht an Wolfsburg vorbei – mal wieder

Ein ICE ist erneut an Wolfsburg vorbeigefahren, ohne – wie eigentlich geplant – anzuhalten. Wie die Wolfsburger Nachrichten berichteten, sollte der Zug, der am Montagabend auf der Strecke Köln-Berlin unterwegs war, eigentlich um 23.04 Uhr in Wolfsburg halten. Doch die Fahrgäste hatten Pech, der Zug fuhr einfach weiter.

Dieses Missgeschick passierte der Deutschen Bahn allerdings nicht zum ersten Mal: Den Wolfsburger Nachrichten zufolge fuhr seit 2001 mindestens acht Mal ein ICE einfach an Wolfsburg vorbei, ohne planmäßig anzuhalten. Warum es dieses Mal dazu kam, konnte die Bahn noch nicht beantworten.

Die Fahrgäste, die eigentlich nach Wolfsburg wollten, mussten um 23.43 in Stendal aussteigen, um wieder zurück zu fahren. Die Deutsche Bahn erstattete ihnen die Taxikosten.