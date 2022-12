„Ich bin kein Mörder!“ - „Tatort“ aus Dresden Das junge Elternpaar Anna und Louis will sein Leben endlich auf die Reihe bekommen. Doch als ein Nachbar vor ihrem Haus erschlagen gefunden wird, gerät der v... Simona Block , dpa

Dresden -„Ich bin kein Mörder!“ - Louis (Max Riemelt) schreit diese Worte heraus. Zu Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel), zu seiner Frau Anna (Katia Fellin) und Sohn Tim (Claude Heinrich). Sie alle sind in der Dresdner „Tatort“-Folge „Die Zeit ist gekommen“ (2020) in einer Ausnahmesituation. Das Erste zeigt die Wiederholung am Sonntag um 21.45 Uhr - es ist mehr Psychodrama und Gesellschaftsstudie statt klassischer Krimi. Der Plot verlangt den Kommissarinnen und ihrem Chef Peter Michael Schnabel (Martin Brambach), aber auch Täter und Opfern alles ab.