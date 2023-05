„Ich empfinde auch Wehmut“: Linke-Chefin Katina Schubert hört auf

Die Berliner Linke-Chefin Katina Schubert tritt nach sechseinhalb Jahren nicht mehr als Linke-Chefin an. Jetzt soll ein Duo übernehmen.

Katina Schubert macht ernst. Die langjährige Vorsitzende der Berliner Linken kandidiert beim Landesparteitag am kommenden Wochenende nicht mehr für das Amt der Vorsitzenden. Das hatte die 61-Jährige bereits im vergangenen Herbst angekündigt. Ihr Ausscheiden fällt zusammen mit dem Scheitern von Rot-Grün-Rot nach sechseinhalb Jahren. Genau so lange hatte Schubert auch die Partei geführt.

„Ich habe nicht hingeworfen, das kann man nach sechseinhalb Jahren Landesvorsitz und viereinhalb Jahren Landesgeschäftsführerin nicht sagen“, sagte Schubert der Deutschen Presse-Agentur, aber es sei Zeit für einen Wechsel.

„Und wenn man in eine Situation kommt, dass man in die Opposition muss und bis zur Wahl noch dreieinhalb Jahre hat, um sich neu aufzustellen, dann ist das ein guter Zeitpunkt“, sagte Schubert, die gleichzeitig stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei ist. „In zwei Jahren wäre es schon wieder eng geworden.“

Franziska Brychcy und Maximilian Schirmer wollen Linke-Chefs werden

Es sei aber ohnehin ihre Überlegung gewesen, rechtzeitig einen Generationswechsel hinzubekommen. Für die Spitze der Landespartei kandidieren die 38-jährige Franziska Brychcy und Maximilian Schirmer (32) beim Parteitag am Sonnabend und Sonntag im Doppelpack. Brychcy aus Steglitz-Zehlendorf ist Mitglied im Abgeordnetenhaus, Schirmer Linke-Fraktionsvorsitzender in der Bezirksverordnetenversammlung in Pankow.

„Ich empfinde auch Wehmut“, sagt Schubert auf Anfrage der Berliner Zeitung. „Aber ich freue mich auch, wenn ich künftig mehr Kontrolle über mein Leben habe, mehr Zeit für Familie und Freund:innen.“ Sie wolle sich nun mit voller Energie auf ihre Aufgaben in der Abgeordnetenhausfraktion widmen.

Und da warte Arbeit genug, so Schubert. So müsse die Partei die Abgeordnetenhauswahl 2026 schon bald in den Blick nehmen. „Natürlich gehen auch unsere Planungen jetzt los“, sagte Schubert. „Aus der Oppositionsrolle heraus hat man da umso mehr Bedarf.“ Es sei viel schwieriger, Themen zu setzen als aus der Regierungsbeteiligung heraus.

Zu möglichen Regierungspartnern 2026 sagt sie: Die Linke sei gut beraten, sich weiter für progressive Mehrheiten in Berlin zu engagieren. „Dafür arbeiten wir mit der Stadtgesellschaft und auch mit denjenigen bei SPD und Grünen zusammen, die genau das wollen.“

Katina Schubert: Kritikerin Sahra Wagenknechts

In Katina Schuberts Amtszeit in Berlin spitzte sich die Krise der gesamten Linkspartei zu. Vor allem die Auseinandersetzungen mit und um die umstrittene Sahra Wagenknecht bleiben eine Zerreißprobe für die Linke. Schubert hat stets kritisch Position bezogen zu den populistischen Äußerungen Wagenknechts. So kritisierte sie scharf deren Russland-freundliche Haltung zum Ukraine-Krieg. Unter Schubert zeigt sich der Berliner Landesverband dabei weitgehend geeint.

Unterdessen unterstützen die Vorsitzenden der Linke-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Anne Helm und Carsten Schatz, die Initiative, den 8. Mai europaweit als Gedenk- und Feiertag einzuführen. „In Berlin ist der 8. Mai bereits ein offizieller Gedenktag und anlässlich des 75. Jahrestags des Sieges über den Hitlerfaschismus war er hier auch ein Feiertag“, heißt es in einer Mitteilung. „Wir unterstützen die Initiative, um ein europaweites Signal gegen aufkommende neofaschistische Bewegungen, rassistisches Gedankengut, Homo- und Transfeindlichkeit sowie die Aushöhlung demokratischer Errungenschaften zu setzen.“

Der 8. Mai sei ihnen ein Tag der Mahnung, aber auch ein Tag der Freude. Frankreich, Tschechien und die Slowakei feiern den 8. Mai bereits als offiziellen Feiertag. In den Niederlanden ist der 5. Mai Bevrijdingsdag und Italien feiert am 25. April seine Befreiung vom Faschismus, den Anniversario della Liberazione.