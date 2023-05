„Ich hoffte, sie würden ihn töten“: Chats von Moderator Tucker Carlson geleakt

Wenige Wochen nachdem ein Zeitungsbericht mutmaßliche Ansichten des Springer-Chefs Matthias Döpfner öffentlich gemacht hat, bringt ein ähnlicher Fall den US-Nachrichtensender Fox News in Bedrängnis. Laut einem Bericht der New York Times sollen private Textnachrichten des rechtspopulistischen Fernsehmoderators Tucker Carlson maßgeblich für dessen überraschende Entlassung Ende April verantwortlich gewesen sein. Die am Montag von einem Gericht freigegebenen SMS offenbaren Carlsons zwiespältiges Verhältnis zur teils gewaltsamen Neuen Rechten in den USA.

Die zuvor unter Verschluss gehaltenen Chats zählten laut dem Bericht zum umfangreichen Beweismaterial im Verleumdungsprozess zwischen Fox News und dem Wahlmaschinenhersteller Dominion Voting Systems. Ende April hatten die Parteien sich außergerichtlich auf eine Zahlung von fast 800 Millionen US-Dollar geeinigt. Nach der plötzlichen Entlassung Carlsons bei dem rechts-konservativen Sender war auch über dessen persönliche Rolle in dem Prozess spekuliert worden.

Tucker Carlson: „So kämpfen weiße Männer nicht“

Die nun von der New York Times veröffentlichten Chats soll Carlson am frühen Morgen des 7. Januars 2021 – also wenige Stunden nachdem gewalttätige Trump-Anhänger das Kapitol gestürmt hatten – an einen Produzenten bei Fox News verschickt haben. In der wohl umstrittensten, teils als rassistisch gewerteten, Nachricht erzählt der 53-Jährige von einem Video, auf dem mehrere Trump-Anhänger einen „Antifa-Jungen“ verprügelten. „Jemanden so anzuspringen, ist natürlich unehrenhaft“, heißt es in der SMS. „So kämpfen weiße Männer nicht.“

Zudem habe er sich dabei ertappt, so Carlson weiter, wie er „dem Mob die Daumen gedrückt“ habe. „Ich hoffte, sie würden ihn härter schlagen, ihn töten. Ich wollte wirklich, dass sie dem Jungen wehtun.“

Der Moderator war bereits in der Vergangenheit für die Verharmlosung der Ausschreitungen vom 6. Januar kritisiert worden. In seiner Talkshow zeigte er unter anderem Videomaterial vom Sturm auf das Regierungsgebäude in Washington D.C. und stellte diesen als „friedlichen Protest“ dar. Inwiefern die öffentlichen Äußerungen des Moderators mit dessen privaten Ansichten übereinstimmen war ebenfalls öffentlich diskutiert worden. In einer Videobotschaft nach seiner Entlassung beklagte Carlson selbst angebliche „Meinungsunterdrückung“ durch Medien und Regierung.

Überraschende Entlassung: Fox News hüllt sich in Schweigen

Im weiteren Nachrichtenverlauf scheint der Moderator, der durch seine Talkshow „Tucker Carlson Tonight“ weltweite Bekanntheit erlangte, seine Aussagen jedoch zu relativieren. „Ich verwandle mich in etwas, das ich nicht sein will“, heißt es in den teilweise geschwärzten Chatverläufen weiter. Auch der „Antifa-Widerling“ in dem Video sei ein menschliches Wesen, so Carlson. „So sicher ich mir bin, dass ich ihn persönlich hassen würde, wenn ich ihn kennen würde, sollte ich mich nicht über sein Leiden freuen“.

Dem Bericht zufolge soll Carlsons ehemaliger Arbeitgeber die fraglichen Textnachrichten erst einen Tag vor Prozessbeginn im Bundesstaat Delaware zu Gesicht bekommen haben. Allerdings sei man in dem Unternehmen schon länger besorgt über die zunehmend von Verschwörungstheorien und Rechtsnationalismus geprägten Inhalte in Carlsons Talkshow gewesen. Zudem habe es laut New York Times mehrere Beschwerden über den 53-Jährigen wegen frauenfeindlichen Äußerungen gegenüber Mitarbeiterinnen gegeben. Weder Carlson noch Fox News haben sich seit der überraschenden Trennung zu den offiziellen Gründen geäußert.