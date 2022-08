Der österreichische rechtsextreme Aktivist und Sprecher der Identitären Bewegung, Martin Sellner, hat offenbar zusammen mit anderen Personen das Terminal von Nord Stream 2 besetzt. Ein Video, das von einem Nutzer auf Twitter veröffentlicht wurde, zeigt Sellner offenbar vor dem Terminal in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Hinter ihm stehen mehrere Personen mit einem Plakat mit der Aufschrift „Nord Stream 2 aufdrehen“. Das Originalvideo hatte Sellner selbst in seinem Telegram-Kanal veröffentlicht.

„Wir fordern die sofortige Öffnung von Nord Stream 2 und ein Referendum, einen Volksentscheid zur Energie-und Sanktionspolitik der Bundesrepublik“, so Sellner im Video. Seinen Angaben zufolge befinden sich bereits Aktivisten auf dem Gelände der Pipeline, um diese in Betrieb zu nehmen. „Wir sind heute hier, um Nord Stream, 2 aufzudrehen,“ kündigt Sellner im Video an.

BREAKING NEWS: Martin Sellner und Freunde besetzen gerade das Terminal von Nord Stream 2 in Lubmin und wollen die Pipeline öffnen!! Wird die Polizei eingreifen? Mehr dazu heute (Montag) um 20 Uhr in COMPACT.DerTag pic.twitter.com/JxtByTsCvn — ⚓ H Joachim Harders🏹 (@harders_h) August 29, 2022

Die „Aktion Solidarität“, stehe für „Autarkie, Remigration und Souveränität“. Die Forderung: Nord Stream 2 öffnen und die Grenzen „dichtmachen“.

Laut Telegram-Kanal ist die Polizei bereits vor Ort und versucht, die Aktion aufzulösen. „Mit einem Massiven Polizeieinsatz und Securities wurden die Aktivisten vom Gelände entfernt und zerstreute sich im nahgelegenen Küstenwald“, heißt es in einer Nachricht. Die Polizei fahnde aktuell nach den Beteiligten.

Das Zertifizierungsverfahren für Ostseepipeline Nord Stream 2 ist derzeit auf Eis gelegt. Angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ist eine Inbetriebnahme unwahrscheinlich.