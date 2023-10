Der Schöpfer der Weltzeituhr, Erich John, hat sich in einem Radio-Gespräch mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) zur Farb-Aktion der Letzten Generation an seinem Werk geäußert. Er sei traurig über „so viel Unvernunft gegenüber Leistungen, die andere unter großer Mühsal erbracht haben, die auf einmal zunichtegemacht werden“, so John am Mittwoch.

Er rief die Aktivisten zudem dazu auf, die Aktionen zu unterlassen. „Es ist Unfug. Und es ist Idiotie“, so John. Viele Berliner seien mit der Weltzeituhr emotional verbunden. Es sei nicht nur eine Uhr.

Aktivisten der Letzten Generation besprühten die Weltzeituhr am Dienstagmorgen mit oranger Farbe. Zudem setzten sich zwei Aktivisten mit einem Plakat auf das Kunstwerk. Sie wurden nach mehreren Stunden von der Polizei heruntergeholt. John glaubt, dass die Renovierungskosten der Uhr sehr hoch werden. Er führte an, dass die Ziffern im oberen Bereich der Uhr mit hauchdünnem Blattgold belegt seien, das bei einer Reinigung beschädigt werden würde.