Ikke Hüftgold fährt mit zum deutschen ESC-Vorentscheid

Hamburg -Der Schlagersänger Ikke Hüftgold ist weiter im Rennen um das deutsche Ticket für den Eurovision Song Contest (ESC). Mit 52 Prozent der Stimmen hat die Tiktok-Community deutlich für den 46-Jährigen und seinen ESC-Beitrag „Lied mit gutem Text“ abgestimmt, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Samstag in Hamburg mitteilte. Der Produzent des Skandallieds „Layla“ gehört damit zu den insgesamt neun Musik-Acts, die für Deutschland zum ESC nach Liverpool fahren wollen.

Zur Auswahl stehen nun neben Ikke Hüftgold noch Will Church, Frida Gold, Patty Gurdy, Lord Of The Lost, René Miller, Anica Russo, Lonely Spring und TRONG. Einer dieser Acts wird am 13. Mai Deutschland beim Eurovision Song Contest in Liverpool vertreten. Wer das sein wird, entscheidet sich am 3. März (22.20 Uhr/Das Erste) in der Fernsehsendung „Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool“. Der ESC gilt als größtes Musik-Event der Welt.

Tiktok-Community konnte entscheiden

Erstmals in der deutschen Geschichte des ESC wurde einer der Startplätze für den Vorentscheid über das soziale Netzwerk Tiktok vergeben. Dort waren nach NDR-Angaben 912 Videos unter dem Hashtag #UnserLiedFürLiverpool hochgeladen worden. Der NDR ist federführend für den deutschen ESC-Beitrag zuständig. Sechs Acts schafften es in die Tiktok-Endauswahl. Über den noch offenen neunten Startplatz entschied schließlich die Tiktok-Community bis zum Freitagabend.

Nach NDR-Angaben waren innerhalb von acht Voting-Tagen mehr als 121.000 Stimmen abgegeben worden, die meisten davon für Ikke Hüftgold. Mit dessen Sieg ist auch Leslie Clio aus dem Rennen, die ebenfalls zu den bekannten Gesichtern des Wettbewerbs gehörte. Die Singer/Songwriter-Künstlerin („I Couldn't Care Less“) war 2022 bei der Fernsehshow „The Masked Singer“ im Kostüm der „Zahnfee“ zu Gast. Im Tiktok-Rennen waren außerdem Betül, From Fall to Spring, Jona sowie Mitchy Katawazi mit André Katawazi und Nashup.