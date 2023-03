Ilko-Sascha Kowalczuk verteidigt Nebeneinkünfte von Sahra Wagenknecht

Am Dienstag berichteten mehrere Medien über die Nebeneinkünfte von Sahra Wagenknecht. „Mehr als eine Dreiviertelmillion Euro hat Sahra Wagenknecht in den letzten zwei Jahren nebenbei verdient,“ schrieb der Spiegel. Auch die Berliner Zeitung hat berichtet. In den Berichten wurde auch kritisiert, dass Sahra Wagenknecht wiederholt Abstimmungen im Parlament ferngeblieben sei. Nun meldet sich der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk zu Wort und kritisiert die Berichterstattung über Wagenknechts Einkünfte auf Twitter.

„Ich bin nicht bekannt als Anhänger einer gewissen @SWagenknecht. Aber dass ihr jetzt ihre Nebeneinkünfte politisch angelastet werden, ist völlig absurd und überzogen. Ihr schreckliches Buch hat sich nun einmal gut verkauft. Ich kann mich nicht erinnern, dass linke Parteiführer, ob vor 1914, nach 1914 oder nach 1945 in ärmlichen Verhälntissen lebten. Und so komisch es klingt: Der Abgeordnete ist frei – sogar so frei, dass er/sie nicht einmal an Sitzungen teilnehmen muss.“

Kowalczuk gilt als Kritiker von Wagenknechts Politik und ihrer Haltung gegenüber Russland. Für den Tweet erntet er auch Kritik, mit dem Hinweis, die Verteidigung Wagenknechts sei angesichts ihrer umstrittenen Friedenspolitik gegenüber Russland und der Ukraine unzulässig. Ein Nutzer wirft Wagenknecht russische Propaganda vor. Kowalczuk antwortet mit dem Hinweis: „Ich habe das hier (russische Propaganda, Anm. d. Red.) im Wochen- und Tagestakt immer und immer wieder gezeigt. Gerade deswegen ist diese Gelddebatte eine Ablenkungsdebatte und völlig unpolitisch, nebensächlich und vom Grundgesetz gedeckt.“

