Etwa 80.000 wehrpflichtige ukrainische Männer befinden sich laut ukrainischen Behörden derzeit in Polen. Der ukrainische Abgeordnete Dawyd Arachamija, Fraktionsvorsitzender der Partei von Wolodymyr Selenskyj, „Diener des Volkes“, will sie in die Ukraine zurückholen.



Er schlägt vor, dass die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden die Auslieferung von wehrpflichtigen Männern beantragen, die die Ukraine „illegal verlassen“ haben, um der Einberufung zu entkommen.

Auf Anordnung von Präsident Selenskyj sollen alle nach dem 24. Februar 2022 von militärärztlichen Kommissionen ausgestellten Bescheinigungen über Dienstuntauglichkeit überprüft werden. Die Behörden in Kiew gehen davon aus, dass bis zu Zehntausende von Männern im wehrpflichtigen Alter gegen 3.000 bis 15.000 Dollar falsche Bescheide erhalten haben könnten.

Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes, die der Zeitung Rzeczpospolita vorliegen, seien vom 24. Februar letzten Jahres bis zum 31. August 2022 fast 2,87 Millionen ukrainische Staatsangehörige im Alter von 18 bis 60 Jahren nach Polen eingereist, während fast 2,8 Millionen Ukrainer das Land verlassen hätten.



Die polnischen Behörden schätzen, dass rund 80.000 ukrainische wehrpflichtige Männer nach dem 24. Februar nach Polen eingereist seien – und sie „verschwanden wieder“, so die Zeitung.

„Eine Person kann die Grenze bis zu mehreren hundertmal überquert haben“, betont Leutnant Anna Michalska vom polnischen Grenzschutz. „Zieht man die Ausreisen von den Einreisen ab, verbleiben in Polen etwa 80.000 Ukrainer, die potenziell wehrpflichtig sind“, so die Beamtin weiter. Wie viele von ihnen tatsächlich die Voraussetzungen für eine Entlassung aus der Militärdienstpflicht erfüllen, sei jedoch nicht bekannt.

Internationaler Haftbefehl für wehrpflichtige Ukrainer?

„Das ist eine bedeutende Zahl für die Ukraine, denn diese Personen könnten einberufen werden und unsere Streitkräfte verstärken, wodurch unsere Verteidigung und Sicherheit verbessert würden“, sagt Fedir Wenislawski vom Ausschuss für nationale Sicherheit, Verteidigung und Geheimdienst des Obersten Rates der Ukraine.

Er schließt nicht aus, dass die ukrainische Staatsanwaltschaft aufgrund der eingeleiteten Strafverfahren ihre Bürger im Ausland verfolgen könnte. Einige von ihnen seien illegal über die sogenannte „grüne Grenze“ über den Fluss Dnipro geflohen. Auch seien immer wieder Mittelmänner, die die Grenzüberschritte organisierten, festgenommen worden.

Um all diese Männer ins Land zurückzubringen, muss die Ukraine für jeden von ihnen ein internationaler Haftbefehl ausstellen. Ein Sprecher des Hauptkommandos der polnischen Polizei erklärte gegenüber Rzeczpospolita, wie das funktionieren soll: „Wenn wir einen ausländischen Staatsbürger, zum Beispiel bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle, festhalten, zeigt unser System, dass es sich um eine Person handelt, die von der ukrainischen Staatsanwaltschaft gesucht wird, da dort Interpol-Daten vorhanden sind. Wir nehmen eine solche Person fest und informieren die Staatsanwaltschaft. Ob sie ausgeliefert wird, entscheidet das polnische Gericht“.

Polen liefert bereits ukrainische Staatsbürger an Kiew aus

Nach Informationen, die Rzeczpospolita vom Grenzschutz erhalten hat, liefert Polen im Rahmen eines Abkommens mit der Ukraine bereits ukrainische Bürger aus, die Einwanderer nach Europa schleusen.



Zuletzt im Juli hatte das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine eine Parlamentsabgeordnete und ihre Assistentin angeklagt. Beide sollen gegen Bestechungsgeld Männern bei der Ausreise „geholfen“ haben, indem sie vorgegeben hatten, Fahrer zu sein, die Fracht für die Armee oder humanitäre Hilfe transportierten.

Anfang August gab der ukrainische Sicherheitsdienst bekannt, dass drei neue Kanäle für die Beförderung von Wehrdienstverweigerern ins Ausland geschlossen worden seien.