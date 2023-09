Mehrere Minister in Ostdeutschland fordern stationäre Grenzkontrollen, um gegen illegale Einwanderung vorzugehen. So weit will Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) aber nicht gehen. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) kritisiert Faeser für ihre angekündigten flexiblen Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen nun scharf. „Faeser dreht eine weitere Pirouette bei der Frage zu Grenzkontrollen“, sagte Stübgen am Mittwoch in Potsdam. Die entsprechenden Kontrollen nach Artikel 24 des Schengener Grenzkodex wendeten bereits die meisten europäischen Länder an.

„Über Faesers Schlingerkurs kann sich nur die Schleppermafia freuen – die oft lebensbedrohlichen Schleusungen in engsten Behältnissen werden damit nicht wirksam bekämpft“, so Stübgen weiter. Damit habe die Bundesinnenministerin nun die „vollständige Verantwortung für drohende schwerste Unfälle auf unseren Autobahnen und Straßen“. Die von ihr angekündigten Schwerpunktkontrollen würden die illegale Migration nicht verringern.

In acht Monaten: Mehr als 200.000 Flüchtlinge haben Asylantrag gestellt

Flexible Grenzkontrollen zielen laut Faeser auf die Bekämpfung von Schleuserkriminalität. Das grausame Geschäft von Schleusern müsse gestoppt werden, sagte sie am Mittwoch in Berlin. Durch flexible und mobile Kontrollen an wechselnden Orten sollen nach ihren Worten Ausweichbewegungen von Schleusern verhindert werden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Stationäre Grenzkontrollen, wie sie vermehrt von den angrenzenden Bundesländern Brandenburg und Sachsen sowie der Union gefordert wurden, wird es damit weiter nicht geben. Mit flexiblen Kontrollen, die die bereits verstärkten Schleierfahndungen ergänzen sollen, sorge man dafür, dass es so wenig wie möglich Auswirkungen auf Pendler und den Handel gebe, sagte Faeser.

Vor allem über Tschechien und Polen, aber auch auf anderen Routen kommen seit einigen Monaten wieder mehr Asylbewerber nach Deutschland. Zwischen Anfang Januar und Ende August haben mehr als 204.000 Menschen erstmals in Deutschland einen Asylantrag gestellt. Faeser hält stationäre Grenzkontrollen, wie es sie seit 2015 in Bayern an der Grenze zu Österreich gibt, trotzdem nicht für sinnvoll. Denn die müssen bei der EU-Kommission beantragt werden, und das ist bisher nicht geschehen - und nach Informationen aus dem Bundesinnenministerium auch erst einmal nicht geplant.