Berlin - Trotz umfassender Demonstrationsverbote sind Anhänger der „Querdenken“-Bewegung am Sonntag durch Berlin gezogen. Mehrere tausend Personen kamen zusammen.

Ursprünglich hätten die Demonstranten am Olympischen Platz zu Fuß oder in einem Reisebus an einem für 10 Uhr angemeldeten Autokorso teilnehmen wollen. Dann sei es aber zu einer verbotenen Ersatzversammlung mit – zunächst – etwa 2000 Teilnehmern gekommen, so die Polizei Berlin.

dpa/Fabian Sommer Corona-Protest in Berlin: Demonstranten bei einer unangemeldeten Kundgebung am Sonntag.

Nördlich der Reichsstraße gab es erste gewalttätige Zusammenstöße von Demonstranten und Polizisten. In Videos auf Twitter sind Zusammenstöße zu sehen, als Polizisten offenbar versuchen, eine Straße zu räumen, Pfefferspray und Schlagstöcke kommen zum Einsatz. In einzelnen Fällen habe man körperliche Gewalt anwenden müssen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Beamtinnen und Beamten erteilten Platzverweise und fertigten Anzeigen. Es gab auch Festnahmen. Die Polizei ist mit bis zu 2250 Kräften – einschließlich Polizeihubschrauber – im Einsatz. Sie will die geltenden Versammlungsverbote durchsetzen.

In der Länderallee wurden Einsatzkräfte von einer Personengruppe bedrängt und attackiert. Sie versuchten, die Polizeikette zu durchbrechen und Kolleg. herauszuziehen. Es kommt zum Einsatz von Reizstoff, Schlagstock und körperlicher Gewalt.#b0108 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 1, 2021

In einem Livestream auf dem Video-Portal YouTube ist zu sehen, wie sich unzählige Menschen über die Heerstraße in die Jafféstraße bewegten. Sie hielten Transparente hoch und riefen „Friede, Freiheit, Demokratie“. An der Kreuzung Jafféstraße/Heerstraße schritten Polizisten ein, riegelten die Jafféstraße auf der einen Seite ab. Auch vorn stellten sie sich Demonstranten in den Weg, ließen sie dann aber doch durch – und bekamen dafür tosenden Applaus von der Menge.

Es eskaliert #b0108 pic.twitter.com/ix53n9Mzgq — Demoticker (@demoticker) August 1, 2021

Die Menge bewegte sich dann weiter in Richtung Messe. An der Ecke Jafféstraße/Messedamm riegelten die Einsatzkräfte dann die Straße ab. „Eine große Personengruppe, die aus der Richtung Olympischer Platz über die Heerstraße/Jafféstraße lief, wurde durch Einsatzkräfte noch vor Erreichen des Messedamms gestoppt und bewegt sich nun zurück Richtung Heerstraße“, twitterte die Polizei. Später marschierte die Menschenmenge über den Kaiserdamm in Richtung Innenstadt. Die Polizei Berlin fuhr Wasserwerfer am Ernst-Reuter-Platz und am Großen Stern auf.

Sabine Gudath Berlin: Trotz Verbots versammeln sich Corona-Kritiker in der Stadt, hier in Neu-Westend.

Wasserwerfer an der Siegessäule aufgefahren

An der Siegessäule fuhren am Nachmittag mehrere Wasserwerfer vor. Die Polizei kündigte an, sie einzusetzen, falls die versammelten Menschen den Platz nicht verlassen würden. Polizisten versuchten, die Protestierer zurückzudrängen, von denen etliche Regenschirme dabei hatten, andere rote Luftballons.

An der Siegessäule am Großen Stern war ursprünglich die untersagte Kundgebung der Initiative „Querdenken 711“ mit 22.500 Teilnehmern angemeldet. Stattdessen versammelten sich zahlreiche Demonstranten im nahen Tiergarten. Die Polizei begann damit, die Straße des 17. Juni zu räumen – offenbar mit dem Ziel, die illegale Kundgebung zu beenden. Dutzende Menschen wurden weggetragen und teils festgenommen. Ein weiterer Protestzug wurde derweil in der City West an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche gesichtet.

Am #GroßenStern informierten unsere Kolleg. in den Lautsprecherwagen die Personengruppe dort mit einer 1. Durchsage, dass sie Teilnehmer:innen einer verbotenen Ansammlung sind und der Wasserwerfer eingesetzt wird, sollten sie sich nicht selbstständig fortbewegen.#b0108 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 1, 2021

Nach drei Lautsprecherdurchsagen löste sich laut Polizei die Ansammlung am großen Stern auf.

Nach 3 Lautsprecherdurchsagen löst sich die Personenansammlung am #GroßenStern auf. Unsere Einsatzkräfte sprechen auch gezielt Menschen dort an und fordern sie auf, den Bereich zu verlassen. Für Platzverweise werden Personalien aufgenommen.#b0108 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 1, 2021

Kurfürstenstraße blockiert

Eine Menschenansammlung auf der Kurfürstenstraße in Berlin-Tiergarten blockierte den Verkehr. Mehrere hundert Menschen zogen nach Angaben eines dpa-Reporters von der Siegessäule an der Straße des 17. Juni am Breitscheidplatz vorbei zur Kurfürstenstraße. Auf Transparenten von Gegnern der Corona-Politik standen Parolen wie „Friede, Freiheit, keine Diktatur oder „Kein Test: keine Pandemie“. Etliche von ihnen hatten Trommeln oder Trillerpfeifen dabei. Der Verkehr war zum Teil lahmgelegt, immer wieder mussten Autos anhalten und hupten laut. Polizei war dort zunächst kaum zu sehen.

„Querdenken 711“: Freiheit lässt sich nicht verbieten

Der Sprecher der Initiative „Querdenken 711“, Michael Ballweg, sagte am Sonntag, seine Initiative akzeptiere das Verbot der Demonstration. Freiheit lasse sich aber nicht verbieten. „Die Menschen stehen jetzt eigenständig für ihre Grundrechte ein. Und die Versammlungen finden trotzdem statt.“ Gleichzeitig kritisierte Ballweg das Verbot und sagte, eine koordinierte Versammlung mit Auflagen, Ordnern und Deeskalationsteams wäre sicherer gewesen. Die Initiative hatte in einem internen „Notfallplan“ dazu aufgerufen, auch im Fall eines Verbots nach Berlin zu kommen.

Eine Reihe anderer Veranstaltungen, die sich ihrem Titel zufolge teils ebenfalls gegen die Politik in der Corona-Pandemie richten, sind nicht verboten worden. So gab es am Olympischen Platz einen Autokorso.

Wolfgang Schäuble übt scharfe Kritik an „Querdenker“-Szene

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hatte die „Querdenker“-Szene zuvor scharf angegriffen. „Wenn weltweit praktisch alle Fachleute sagen, Corona ist gefährlich und Impfen hilft, wer hat dann eigentlich das Recht zu sagen: Ich bin aber klüger? Das ist für mich ein nahezu unerträgliches Maß an Überheblichkeit“, sagte Schäuble der Neuen Osnabrücker Zeitung. Der Politiker appellierte an die Szene: „Bitte schauen Sie sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse an, lassen Sie sich nicht von billigen Parolen hinter die Fichte führen!“ Schäuble fügte hinzu: „Auch bei den Querdenkern sollte die Betonung auf ‚Denken‘ liegen und nicht auf ‚Quer‘.“ (mit dpa)