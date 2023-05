Verfolgung durch Reinickendorf: Polizei stoppt illegales Autorennen

In Waidmannslust haben zwei Personen am Sonntagnachmittag ein illegales Autorennen durchgeführt. Polizisten beobachteten gegen 16 Uhr in der Oranienburger Straße, wie sich ein weißer BMW und ein schwarzer Mercedes ein Rennen in Fahrtrichtung Waidmannsluster Damm lieferten. Das teilt die Polizei am Montagvormittag mit.

Die Einsatzkräfte der Polizei fuhren mit Blaulicht und Martinshorn den auffälligen Fahrzeugen hinterher und sahen, dass die beiden Raser mehrere riskante Überholmanöver mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vornahmen. Auf dem Oraniendamm konnten die BMW-Fahrerin und der Mercedes-Fahrer aus dem Funkwagen angesprochen und zum Halten auf einem Parkplatz aufgefordert werden. Beide folgten zunächst der Anweisung, wobei der Mercedes-Fahrer auf dem Parkplatz wieder beschleunigte und in Richtung Zabel-Krüger-Damm flüchten konnte.

Die 39-jährige BMW-Fahrerin blieb auf dem Parkplatz, wo ihr Führerschein und ihr Auto beschlagnahmt wurde. Die Frau wird sich nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten müssen.