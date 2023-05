Illegales Autorennen in Berlin: 18-Jähriger rast mit 280 km/h über die Avus

Ein 18-jähriger Raser liefert sich in Berlin-Nikolassee eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Der junge Mann konnte gestoppt werden.

Die Polizei Berlin stoppte in der Nacht zu Mittwoch einen Raser. Rolf Kremming/imago

In Berlin-Nikolassee haben Zivilpolizisten in der Nacht zu Mittwoch auf der Autobahn Avus ein illegales Autorennen gestoppt. Zunächst fiel den Zivilpolizisten ein hochmotorisierter BMW M8 mit überhöhter Geschwindigkeit auf, wie die Behörde mitteilt. Der 18-jährige Fahrer überholte die Einsatzkräfte auf dem linken Fahrstreifen der A 115 in Richtung Zehlendorf.

Er beschleunigte kurz darauf lautstark sein Fahrzeug, so dass sofort ein erheblicher Abstand zum zivilen Polizeiauto entstand. Bei der anschließenden Verfolgung dokumentierte das Videomessgerät eine Spitzengeschwindigkeit von über 280 km/h bei erlaubten 100 km/h.

Gestern Nacht auf der #AVUS überholte ein BMW eine #Zivilstreife, beschleunigte anschließend lautstark und raste davon. Unsere Kolleg. haben über 280 km/h gemessen und stoppten den 18j. Fahranfänger. Der erst 6 Monate alte Führerschein und der BMW wurden #beschlagnahmt.

^tsm pic.twitter.com/me359qO3wx — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 31, 2023

Der BMW-Fahrer konnte hinter dem Abzweig Hüttenweg überholt und an der Anschlussstelle Spanische Allee von der Autobahn gelotst und anschließend gestoppt werden. Mit einem richterlichen Beschluss wurden der Wagen sowie der erst sechs Monate alte Führerschein des 18-Jährigen beschlagnahmt. Die Polizei bezeichnet auch ein Rennen mit einem Fahrzeug als Autorennen.