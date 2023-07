Illegales Autorennen in Spandau: Raser werden geblitzt und gehen auf Polizistin los

Drei junge Männer haben sich am Montagabend im Berliner Ortsteil Staaken im Bezirk Spandau ein verbotenes Autorennen geliefert. Gegen 21.30 Uhr beobachteten Polizeibeamte, die außer Dienst waren, zunächst einen 19-Jährigen in einem BMW einer Carsharing-Firma. Er traf sich mit einem 17-jährigen Opel-Fahrer auf einem Parkplatz am Grünhofer Weg.

Anschließend lieferten sich die beiden Autofahrer nach Angaben der Polizei Berlin auf dem Brunsbütteler Damm in Richtung Nennhauser Damm ein illegales Straßenrennen. Beide waren dabei deutlich zu schnell unterwegs. An der Kreuzung Brunsbütteler Damm, Ecke Nennhauser Damm stieß ein 18-jähriger Kia-Fahrer hinzu und beteiligte sich an dem Rennen.

Illegales Rennen in Berlin: 17-Jähriger schnappte sich den Opel seiner Mutter

Die Raser stoppten erst, nachdem auf dem Brunsbütteler Damm der Radar eines Blitzerfahrzeugs ausgelöst hatte. Die insgesamt acht Insassen der drei Autos stiegen daraufhin aus, berieten sich kurz und gingen dann geschlossen und zielstrebig auf das Radarfahrzeug zu. In dem Auto saß eine Polizistin. Zwischenzeitlich alarmierte Einsatzkräfte konnten die Gruppe vor dem Erreichen des Autos anhalten und überprüfen.

Der 17-Jährige gab an, derzeit Fahrstunden zu nehmen. Somit war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Den Opel seiner Mutter hatte er ohne ihr Einverständnis genutzt. Da der Jugendliche keine gültigen Ausweisdokumente mit sich führte, kam er in ein Polizeigewahrsam und wurde daraus nach einer Überprüfung wieder entlassen. Die Führerscheine der 18- und 19-jährigen Autofahrer sowie der Opel und der Kia wurden beschlagnahmt. Das Carsharing-Fahrzeug verblieb am Ort.