Berlin: Ordnungsamt gelingt Zufallsfund in Neuköllner Bar

In Berlin-Neukölln hat das Ordnungsamt in einer Bar verbotenen Alkohol und illegales Glücksspiel vorgefunden – offenbar nicht das erste Mal.

Am Freitagabend konnte das Ordnungsamt in Berlin-Neukölln illegales Glücksspiel und einen weiteren Verstoß aufdecken. Zunächst handelte es sich nach Angaben von vor Ort um einen Routineeinsatz in einer Bar in der Hermannstraße. Die Ordnungshüter wurden alarmiert, weil ein Keyboardspieler offenbar zu laut musizierte.

Vor Ort fanden die Mitarbeiter des Ordnungsamts dann Alkohol sowie Glücksspielautomaten vor. Beides war in der Bar allerdings nicht zugelassen und demnach illegal.

Mehrere Verstöße: Bar bleibt wohl offen

Drei Automaten wurden sichergestellt und der Alkohol in einem Raum gelagert, der anschließend versiegelt wurde. Laut dem Bericht fiel die Betreiberin bereits in der Vergangenheit wegen ähnlichen Delikten auf. Trotzdem wird die Bar offenbar weiterhin geöffnet bleiben. Insgesamt dauerte der Einsatz zwei Stunden. Die Ermittlungen dauern an.