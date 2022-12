Illegales Spanferkel und ein Nackter vor dem Modegeschäft: Polizei twittert Einsätze

Eine Gruppe grillt zwei Spanferkel über einem Lagerfeuer in den Ahrensfelder Bergen, in Friedrichshain steht ein Exhibitionist vor einem Modegeschäft, und hinter einer verdächtigen Spähattacke mit einer Drohne stecken keine Einbrecher, sondern die Nachbarskinder: Die Polizei twittert Silvester seit 16 Uhr unter dem Hashtag #welcome110 wieder alle Einsätze, die über den Notruf reinkommen und zu denen Polizisten rausfahren. Dabei müssen die Beamten zu ziemlich kuriosen Situationen ausrücken:

An Silvester gibt es für die Beamten natürlich auch einige Einsätze wegen Betrunkener und illegalem Feuerwerk, so rief beispielsweise in Schöneberg jemand die Polizei, weil er gesehen haben wollte, dass eine Frau Schampus trinkend mit ihrem Smart Schlangenlinien fuhr, in Buckow ballerte jemand mit einer Schreckschusspistole herum, ohne zu sehen, dass die Polizei direkt neben ihm war, und in Weißensee meldete ein Anrufer, dass Mieter mithilfe eines heraushängenden Brettes vom Balkon Raketen steigen ließen.

Aber auch zu gefährlichen und traurigen Einsätzen mussten die Polizisten bereits am Nachmittag und frühen Abend raus. In Kreuzberg beispielsweise griff ein Mann mehrere Menschen vor einem Imbiss mit Pfefferspray an und drohte ihnen mit einem Knüppel. Er wurde festgenommen.

Traurig ging der Einsatz in Tempelhof aus: Seit Tagen hing ein Weihnachtsgeschenk an der Tür einer Wohnung. Als die Beamten die Tür öffneten, fanden sie den Mieter tot auf.