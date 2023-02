Illerkirchberg: Verschwundener Straftäter meldet sich Ein verurteilter Vergewaltiger hatte gegen seine Auflagen verstoßen - doch nun hat er sich wieder bei der Polizei gemeldet. Illerkirchberg steht derzeit wege... dpa

ARCHIV - Eine Polizeiwache (Symbolbild). Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Tübingen/Illerkirchberg -Ein verschwundener verurteilter Straftäter aus Illerkirchberg in Baden-Württemberg hat wieder Kontakt zu den Behörden aufgenommen. Der Mann habe sich vergangene Woche sowie diese Woche am Dienstag bei der zuständigen Polizeidienststelle gemeldet, teilte eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Tübingen am Mittwoch mit. Zuerst hatte die „Südwest Presse“ darüber berichtet.