Eine betrunkene Frau hat am Samstagabend in einem BVG-Bus die Nerven verloren und ihren ehemaligen Lebensgefährten und eine offenbar schwangere Frau angegriffen. Laut eigener Mitteilung wurde die Polizei gegen 18.30 Uhr zu einer Schlägerei in einem Bus der Linie M 46 in die Dominicusstraße alarmiert.

Wie Zeugen berichteten, war eine 36-Jährige mit ihrem 39-jährigem Ex-Partner im hinteren Teil des Busses aneinandergeraten. Da sich die aggressive Frau nicht beruhigen ließ, soll der Mann sie n einen Arm gegriffen haben, um mit ihr gemeinsam den Bus zu verlassen.

BVG-Bus: Betrunkene Frau schubst Schwangere

Daraufhin soll die Frau um sich geschlagen haben. Im Zuge der Auseinandersetzung soll sie dann eine 22-jährige Frau im Bus fremdenfeindlich beleidigt und bespuckt haben. Als die junge Frau deshalb aufstehen wollte, soll die Angreiferin sie geschubst und geschlagen haben. Dadurch soll die 22-Jährige mit dem Bauch gegen eine Sitzbank geprallt sein. Nach eigener Aussage war sie schwanger.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der 39-Jährige, der sich zwischen die beiden Frauen gestellt habe, wurde nach Angaben der Polizei von der Angreiferin im Gesicht gekratzt. Außerdem soll sie ihm sein T-Shirt zerrissen haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Schwangere vorsichtshalber zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei der Angreiferin ergab laut Polizeiangaben einen Wert von etwa 2,5 Promille. Einsatzkräfte nahmen die Frau mit auf eine Polizeidienststelle, wo ihr Blut entnommen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam sie auf freien Fuß. Wegen der fremdenfeindlichen Beleidigung ermittelt nun der Staatsschutz.