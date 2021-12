Belrin - Der Impf-Drive-in auf dem Ikea-Parkplatz an der Landsberger Allee in Berlin-Lichtenberg wurde im Sommer gut angenommen, über 25.000 Impfungen wurden verabreicht. Seit Oktober ist der Impf-Drive-in allerdings geschlossen. Dafür gibt es jetzt ein neues Angebot: Am 29.Dezember eröffnet im Ikea-Gebäude am selben Standort um 11 Uhr ein Impfzentrum für Kinder.

Mädchen und Jungen im Alter von 5 bis11 Jahren können von jeweils Montag bis Samstag in der Zeit von 11 Uhr bis 18.30 Uhr mit dem Kinder-Impfstoff der Firma Biontech geimpft werden, wie der Bezirk Lichtenberg mitteilt.

Michael Grunst: Impfstoff zu den Menschen bringen

Das Kinderimpfzentrum befindet sich im Erdgeschoss des Einrichtungshauses und wird im Auftrag der Senatsverwaltung für Gesundheit von der Johanitern-Unfallhilfe-Berlin betrieben.

Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke) sagt der Berliner Zeitung: „Wir brauchen mehr dezentrale Angebote und müssen die Impfungen zu den Menschen bringen.“