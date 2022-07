Klimaaktivistinnen und -aktivisten von Letzte Generation haben am Samstagmorgen erneut eine Protestaktion vor dem Kanzleramt in Berlin durchgeführt. Sie streamten die Aktion live per Twitter. Darin war zu sehen, wie als Bundeskanzler Olaf Scholz verkleidete Aktivisten mit Spaten, Schaufeln und ihren Händen die Erde vor dem Kanzleramt aufrissen. Schwarze Flüssigkeit ist auf den Boden verteilt. Damit wollen sie offenbar eine Ölbohrung darstellen, die der Kanzler „verzweifelt vor dem Kanzleramt durchführt“, sagt eine Aktivistin in die Kamera.

Außerdem hielten sie Plakate mit der Aufschrift „Klimakanzler gesucht“ in die Luft. Die Aktivisten fordern noch vor der Sommerpause eine Erklärung des Bundeskanzlers, in der er neuen Ölbohrungen in der Nordsee eine Absage erteilt, heißt es in einer Mitteilung zu der Aktion.

„Seit Wochen wenden wir uns bereits täglich an Olaf Scholz und appellieren an seine Verantwortung gegenüber den Bürger:innen und allen zukünftigen Generationen. Wir bitten ihn, die Klimakrise endlich ernst zu nehmen und neuen Ölbohrungen eine klare Absage zu erteilen“, sagt Aktivistin Lea Bonasera. Jeder neue Liter fossiles Öl befeuere demnach den Kollaps unseres Klimas und unserer Gesellschaft.

Polizei führt Aktivisten ab

Beamte der Berliner Polizei hätten einige der Aktivisten inzwischen festgenommen und in Handschellen abgeführt, so Letzte Generation.

Bereits seit Mitte Juni macht die Gruppe Letzte Generation mit täglichen Blockadeaktionen in Berlin und bundesweit auf das Eskalieren der Klimakatastrophe aufmerksam.