Im Schlosspark Babelsberg werden 155 Bäume gefällt Jedes Jahr sterben in den Potsdamer Welterbe-Parks mehr Bäume ab und werden gefällt. Besonders betroffen ist der Schlosspark Babelsberg. dpa

Potsdam -Der Klimawandel trifft den Schlosspark Babelsberg in diesem Jahr besonders hart: Dort werden in diesem Frühjahr 155 Bäume gefällt und 84 in den Kronen stark beschnitten, wie der Sprecher der Schlösserstiftung, Frank Kallensee, am Montag bestätigte. Zuvor hatten die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ (Montag) berichtet.