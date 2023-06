Immer mehr Einbrüche: Polizei warnt Menschen in Berlin vor neuer Masche

Die Zahl der Einbrüche in Berlin steigt. Laut Polizei kündigen die Einbrecher ihre Taten an. Darauf sollten Berliner achten.

Kriminelle haben in Berlin seit Jahresende 2022 vermehrt Einbrüche auf Wohnungen verübt. Das geht aus einer Mitteilung der Berliner Polizei hervor. Demnach verschaffen Täterinnen oder Täter sich immer häufiger unter Einsatz von Säure Zutritt zu fremdem Wohnraum. Besonders im Visier der Kriminellen: Mehrgeschossige Mietshäuser.

Die Taten kündigen sich im Vorfeld an. Denn die Täter bereiten die Einbrüche offenbar mit Klebefäden an der Außenseite der Wohnungstüren vor, um die Anwesenheit der Bewohnenden auszukundschaften. „Die spinnwebartigen Klebefäden werden hierbei zwischen Tür und Türrahmen angebracht, sind für das bloße Auge kaum zu erkennen und nur unter Taschenlampenlicht sichtbar“, hei��t es in der Mitteilung. Die Klebeansätze an Tür und Türrahmen seien als rundlicher „Klecks“ wahrzunehmen.

Die Polizei bittet im Zusammenhang mit den Einbrüchen um Hinweise aus der Bevölkerung. „Sollten Sie entsprechende Beobachtungen an Ihrer Tür oder in Ihrem Umfeld gemacht haben, so teilen Sie uns dies bitte mit. Dazu können Sie die nächstgelegene Polizeidienststelle aufsuchen oder telefonisch die Polizei Berlin unter 110 alarmieren“, so die Polizei.