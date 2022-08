Die Probleme durch Wasserverschmutzung auf Mallorca spitzen sich zu. Wie das Mallorca Magazin berichtet, hat die zuständige Wasserschutz-Behörde eine drastische Verschlechterung der Wasserqualität, insbesondere vor den Stränden von Palma, festgestellt. Grund dafür sei eine Zunahme von Fäkalien in den Gewässern.

Wurden im Jahr 2013 noch 93 Prozent der Wasser-Analysen mit „ausgezeichnet“ bewertet, konnten im vergangenen Jahr nur noch 71 Prozent der Proben so bezeichnet werden, heißt es in dem Bericht weiter. Der Strand von Brismar in Port d'Andratx und der Strand von Portocolom wurden bei den vergangenen Untersuchungen bereits als zum Baden ungeeignet erklärt. Die Fäkalien im Wasser können etwa Infektionskrankheiten auslösen. Übelkeit, Durchfall und Ausschläge sind die Folge.

Auch Gewässer auf Ibiza verschmutzt

Noch heftiger sei nur die Balearen-Insel Ibiza von der Verschmutzung durch Fäkalien betroffen.

In dem Bericht heißt es, das Eindringen von Schmutzwasser ins Mittelmeer werde Experten zufolge durch veraltete und marode Abwassersysteme hervorgerufen. Regelmäßig untersucht werde das Meerwasser unter anderem auf das Vorhandensein von „Escherichia Coli“ oder „Enterokokken“. Beide sind im Abwasser zu finden.