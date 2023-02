Vereinzelt liegen immer noch alte Weihnachtsbäume auf den Gehwegen in Berlin. Wer einen Baum findet, soll die Standorte der BSR durchgeben.

Berlin: So können Sie liegengebliebene Weihnachtsbäume melden

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) hat einen sogenannten „Weihnachtsbaum-Entdecker-Service“ einrichtet. Damit sollen weggeworfene Weihnachtsbäume, die sieben Wochen nach Silvester immer noch auf den Straßen Berlins liegen, gefunden, abtransportiert und entsorgt werden.

Eigentlich gibt die BSR zum Jahreswechsel immer zwei Termine pro Bezirk bekannt, an denen die Bäume von der BSR abgeholt werden. Anwohner sollen die Weihnachtsbäume am Abend vor dem Termin auf den Gehweg legen. Nicht jeder Berliner kennt diese Termine und so landen Bäume mitunter verspätet auf den Gehwegen und liegen dort auch noch Ende Februar. Wer einen Baum entdeckt, kann den Standort online oder telefonisch unter 030 7592 4900 der BSR durchgeben.